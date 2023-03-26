Jandarma öğrenci velilerine ‘uyuşturucu' eğitimi verdi

Aydın'ın Efeler, İncirliova ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri, 75 öğrenci velisine uyuşturucu maddenin çeşitleri ve zararlarına yönelik eğitim verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, “En iyi Narkotik Anne Projesi ve KADES Eğitimi” faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, Efeler ilçesi Gölhisar İlkokulu'nda, İncirliova ilçesi Yazıdere ile Dereağzı İlkokulu'nda ve Sultanhisar ilçesi Malgaçemir İlkokulu'nda eğitim gören toplam 75 öğrenci velisine madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, insan vücuduna zararları konularında eğitim verdi. Ayrıca eğitimlerde KADES ve UYUMA projeleri de anlatılarak bilgilendirme yapıldı.