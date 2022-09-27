Jandarma öğrencilere çevre bilinci aşıladı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Jandarma tarafından öğrencilere doğa bilinci ve çevre konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Jandarma ve Görevde Çocuklarımız ve Ormanlarımız Güvende Faaliyeti” çerçevesinde Bozdoğan Kemer İlköğretim Okulu öğrencilerine çevre, doğa bilincinin aşılanması ve hayvan sevgisi ile suçtan korunma konularında bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler verildi. Bölgede bulunan mesire alanlarında bulunan vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususları içeren el broşürü dağıttırılarak, yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.