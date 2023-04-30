İhlas Haber Ajansı

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Jandarma orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Aydın’da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirirken, doğada bulunan hayvanlara da beslemede bulundu.

Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirirken, doğada bulunan hayvanlara da beslemede bulundu.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Söke ilçesi sorumluluk bölgelerinde çevre, doğa ve hayvan sevgisi bilincinin aşılanması farkındalık oluşturması için hayvan beslemesi ile bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca çevredeki vatandaşlara “ Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar” broşürleri dağıtılıp, orman yangınlarına karşı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

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