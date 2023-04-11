Jandarma özel ekibi 3 yıl önce yaşanan hırsızlıkları aydınlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçmiş dönemlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu. Edinilen bilgiye göre oluşturulan özel ekip tarafından olay yerinde elde edilen biyolojik deliller, suçlu profilleri ve teknik çalışma ile 2020 yılında Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde iş makinesi mazot hırsızlığı, 2 adet mazot ve akü hırsızlığı ve Didim ilçesinde de 2 hırsızlık olmak üzere meydana gelen toplam 5 hırsızlık olayı aydınlatılarak şüphelisinin H.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın işlemiş olduğu başka bir suçtan dolayı Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu belirlendi.