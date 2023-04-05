Jandarma palet hırsızlığını aydınlattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri bir işletmeye ait ahşap paletlerin çalınması olayını aydınlatarak, çalınan paletleri sahibine teslim etti.

Olay, Hıdırbeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmeye ait 132 adet ahşap palet kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekipleri tarafından yapılan kamera ve tanık araştırması sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli tespit edildi. Çalınan malzemeler bulunarak işletmeye teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.