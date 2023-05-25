Jandarma, Robofest Kodlama Festivali'ne katıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Koçarlı'da gerçekleştirilen Robofest Kodlama Festivali'nde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından festivale katılan bin öğrenciye “Siber Suçlarla Mücadele ve Adli Bilişim İncelemelerinde Jandarmanın Etkinliği” hakkında tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, çocuklara “Siz Geleceğin Mimarı, Parlayan Işığısınız” mottosuyla Jandarmanın tanıtımı yapıldı. Ayrıca festivale gelen kadın vatandaşlara KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtıldı. Çocuklara ise çocuk dergisi, boyama kitabı ve bayrak hediye edildi.