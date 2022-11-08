Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri içerisinde Sultanhisar'da hayvanlara mama bıraktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, “ Çevre ve Doğa Korunması” faaliyeti devam ediyor. Sultanhisar Atça Mahallesi'nde sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik devriye faaliyeti icra edilerek sokak hayvanlarının bulunabileceği noktalara kedi, köpek maması bırakıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi.