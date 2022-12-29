Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması yaparak belirlenen bölgelere kedi ve köpek maması bıraktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı 'Jandarma Kış ayında patili dostlarını unutmadı' faaliyeti çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından kış aylarının başlaması ile Yenipazar ilçesinde soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti gerçekleştirildi. Öte yandan ekipler tarafından 5199 Sayılı Kanun ve Çevre bilincinin oluşturulması konusunda da vatandaşları bilgilendirilerek broşür dağıttı.