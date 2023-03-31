İhlas Haber Ajansı

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Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından sokak hayvanlarına besleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından sokak hayvanlarına besleme faaliyeti gerçekleştirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca “Jandarmadan Patili Dostlarına Sevgi Eli” faaliyeti devam ediyor. Arzular Mahallesinde soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti gerçekleştirilirken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bölgede gerekli kontroller yapılarak ve vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

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