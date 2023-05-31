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Jandarma şüphelendi, araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.



Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve şarjör, 8 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, konu ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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