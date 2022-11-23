Jandarma şüphelendi, üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesi Hıdırlı Mahallesi'nde devriye esnasında bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Durdurulan şüphelinin V.A. olduğu tespit edilirken, yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli V.A. hakkında adli işlem başlatıldı.