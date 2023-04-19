İhlas Haber Ajansı

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Jandarma şüphesinde haklı çıktı, çalıntı araç sahibine teslim edildi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir aracın yapılan sorgulamasında çalıntı olduğu tespit edildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir aracın yapılan sorgulamasında çalıntı olduğu tespit edildi. Sürücü şüpheli şahıs gözaltına alınırken, araç da sahibine teslim edildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde yer alan alanlarda halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Feslek Mahallesi'nde ekipler tarafından icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan bir aracın yapılan sorgusunda, aracın kiralama şirketine ait olduğu ve çalıntı kaydı ile arandığı tespit edildi. Araç içerisindeki şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, araç da kiralama şirketi yetkilisine teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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