Jandarma şüphesinde haklı çıktı, üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelenerek bir kişiyi durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 84 gram şeffaf naylon içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.