Jandarma toplu taşıma araçlarına trafik uyarı afişleri astı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde jandarma trafik timlerince “Trafik Kurallarına Uymak, Yaşama Sımsıkı Sarılmaktır” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında vatandaşlar ve araç sürücülerinde farkındalık oluşturmak ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik olarak Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren Koçarlı Birlik ve Bıyıklı Birlik taşıma kooperatiflerine ait toplam 70 toplu taşıma aracına slogan ve görüntü içeren afişler yapıştırıldı. Projeye taşıma kooperatiflerince yoğun ilgi gösterilirken, vatandaşlar ve öğrenciler de uygulamayı memnuniyet ile karşıladıklarını ifade etti.

Projenin tüm il genelinde uygulamasına yönelik çalışmalara devam etmekte olan jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla vatandaşlara, özel ve toplu taşıma araç sürücülere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile trafik kontrollerine aralıksız olarak devam ediyor.