İhlas Haber Ajansı

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Jandarma torbacılara geçit vermiyor: 2 gözaltı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken torbacı olarak tabir edilen 2 sokak satıcısı da yakalandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken torbacı olarak tabir edilen 2 sokak satıcısı da yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler Buharkent ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında şüpheli bir aracı durdurdu. İçerisinde torbacı olarak tabir edilen 2 şüpheli şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada 9 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 850 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili adli süreç başlatıldı.

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