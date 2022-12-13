Jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi

Aydın'ın Bozdoğan, Karacasu, Karpuzlu ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri traktör sürücülerine yönelik Devrilme Koruma Sistemi Rollover Protection System (ROPS) ve reflektör eğitimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik bilinci ve güvenliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede traktör sürücülerine yönelik 'ROPS ve reflektör' eğitimi faaliyeti çerçevesinde, Bozdoğan İlçesi Alamut, Haydere ve Altıntaş Mahallelerinde, Karacasu ilçesi Ataeymir ve Yazır Mahallerinde, Karpuzlu ilçesi Ulukonak Mahallesi'nde, Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde 168 traktör sürücüsüne trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.