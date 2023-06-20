Jandarma, traktör sürücülerini bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri traktör sürücülerine yönelik “ROPS/Reflektör” eğitimi faaliyeti çerçevesindeki faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Bozdoğan Alamut ve Kavaklı mahallelerinde, Köşk ilçesi Koçak ve Ilıdağ Mahallelerinde, Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde, Kuyucak ilçesi Alamut ve Beşeylül mahallelerinde olmak üzere toplam 313 traktör sürücüsüne eğitim verdi. Verilen eğitimlerde traktör sürücülerine trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen ROPS (Rollover Protection System) sistemi ile traktörlerin gece gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.