Jandarma üç ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası olan şahıs yakaladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde üç ayrı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Beyköy Mahallesi'nde yapılan kimlik kontrolünde “ Hakaret, Tehdit, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak “ suçlarından aranan ve hakkında 3 ayrı suçtan toplam 9 yıl 4 ay 5 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.