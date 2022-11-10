Jandarma üniversite öğrencileri ve öğretim görevlilerini bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yapılan çalışma çerçevesinde öğrenci ve öğretim görevlileri kadına karı şiddet ve çeşitli konular hakkında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çevre Bilinci' faaliyeti çerçevesinde; Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliğince, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci ve öğretim görevlilerine 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, başvuru yöntemleri ve 'Kadına El Kal-Ka-Maz' pankartı açıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca 5199 Sayılı Kanun ve çevre bilincinin oluşturulması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilirken, öğretim görevlileri ve öğrencilere eğitim sonunda broşür dağıtıldı.