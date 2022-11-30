Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor, yapılan aramalarda 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde icra edilen narkotik ve huzurlu sokaklar uygulamasında gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen K.Y. (40) isimli şahsın, orman arazisinde sakladığı 300 gram kubar esrar yapılan arama sonucu ele geçirildi.