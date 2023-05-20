Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 gözaltı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde 1 şüpheliyi durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 15 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.