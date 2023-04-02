Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 13 gözaltı

Aydın'ın 4 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmada 13 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Efeler, Söke, Köşk, Germencik ilçelerinde gerçekleştirdiği devriyeler esnasında 13 şüpheliyi yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında ise 8 gram metamfetamin, 11 adet lyrica hap, esrar ele geçirildi. Sağlık kuruluşuna sevk edilen 12 şüphelinin ise yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.