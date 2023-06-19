İhlas Haber Ajansı

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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 9 gözaltı

Aydın’da uyuşturucuya geçit vermeyen jandarma ekipleri üç ilçede toplam 9 şüpheliyi yakaladı.

Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen jandarma ekipleri üç ilçede toplam 9 şüpheliyi yakaladı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik, Söke ve Nazilli ilçelerinde 9 şüpheliyi durdurdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin hastane kontrollerinde 7 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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