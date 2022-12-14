Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Serçeköy yol emniyet ve kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisinde yolculuk yapan ve şüpheli hareketlerde bulunan H.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kurumuna sevk edilen şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Öte yandan Nazilli ilçesi Mergen Çayı bölgesinde icra edilen devriye esnasında Y.Y (23) isimli şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde, kullanma aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.