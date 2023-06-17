Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler Germencik, Köşk, Kuyucak ve Söke ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 7 şüpheli şahsı durdurdu. Şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Hastanede yapılan kontrollerde 7 şüpheliden 6'sının uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.