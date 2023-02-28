Jandarma uyuşturucuya savaş açtı

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda üç şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde satan (torbacı) şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde (B.A) isimli şüpheli şahsın içinde bulunduğu araç durdurularak yapılan aramada 88,91 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Bozdoğan ilçesinde L.Ç. ve S.B. isimli şüpheli şahısların içinde bulunduğu araç durdurularak yapılan aramada 21 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.