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Jandarma vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı “En mutlu gününüz, en kötü gün olmasın” sloganı ile Kuyucak’ta vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı “En mutlu gününüz, en kötü gün olmasın” sloganı ile Kuyucak'ta vatandaşları bilgilendirdi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Düğünlerde Silah Kullanımı, Yerinde Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve sosyal medya ile telefon dolandırıcılığı ile ilgili proje kapsamında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, tüm mahalle muhtarları kamu kuruluş temsilcileri sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılımıyla proje bilgilendirmesi sunumu gerçekleştirildi.


Projede özellikle düğünlerde ateş etme olaylarının önüne geçilmesi için "En mutlu gününüz, En kötü gün olmasın" sloganı ile vatandaşlar bilgilendirilerek bu konuda uyarıldı.

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