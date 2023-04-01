Jandarma vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, Karapınar ve Çobanisa Mahallesi'nde bulunan merkez Kahvehanede 43 vatandaşa, depremzedelere yardım toplama faaliyeti adı altında dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik ve afet sonrası toplanma alanları ile ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli şahıs veya şahıslarla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı hattına bilgi verilmesi hususunda gerekli uyarılarda bulunarak, konu ile ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.