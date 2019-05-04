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Jandarma ve polis ekiplerinden Trafik Haftası'nda farkındalık etkinliği

AYDIN (İHA) – Aydın İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde vatandaşları bilgilendirdi.


Aydın'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında birlikte Aydın Forum AVM park alanında stant açıldı. Bilgilendirici afişlerle donatılan alanda öğrenciler ile vatandaşlara trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Trafik parkurunda bulunan levhaları öğrencilere tanıtan trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen “'Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın” projesi hakkında bilgilendirme yaparak, sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.


Simülasyon gözlüğüyle uygulama yaptırılan vatandaşlar dubaların arasında yürümekte güçlük çekerken, gözlüğü takan öğrenciler de minyatür topu boş kaleye göndermekte zorluk yaşadı.

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