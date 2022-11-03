Jandarma yolculara KADES'i tanıttı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, yolculara KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği tarafından KADES ve Kadına El Kal-Ka-Maz tantıım faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler İncirliova ilçesi İzmir- Aydın Karayolu üzerinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yolculara KADES'i tanıttı. Etkinlikte toplam 98 vatandaşa “Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosuyla 6284 Sayılı Kanun, Şiddetin Tanımı ve Türleri, Başvuru Mercileri, KADES uygulaması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilerek bilgilendirme broşürü dağıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca kadınların ve çocukların huzuru ve güvenliği için sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi.