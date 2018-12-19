Jandarmadan ağır tonajlı araçlara denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 28 trafik timi ve 62 trafik personeli ile trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik, yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar üzerinde denetim yapıldı. Araçların arka işaretlemeleri, arka ve yan koruma çerçevesi, uygun şerit kullanımı azami yük ve istihap haddi kontrollerine yönelik 1143 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 89'una trafik kanunun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.

Jandarma trafik timleri tarafından yapılan kontrollerin devam ettiği öğrenildi.