Jandarmadan “çevre” duyarlılığı

Aydın'da jandarma ekipleri doğal güzelliği ile birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı ziyaret eden vatandaşları çevre temizliği ve orman yangınları konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı ziyarete gelen vatandaşlara çevre, doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amacıyla çevre temizliği, sıfır atık konuları ile orman yangınlarına yönelik bilgilendirme yaptı. Ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar ile ilgili broşür dağıtımı da yapan ekipler, aynı zamanda kadın vatandaşlara KADES tanıtımı yaparak uygulamayı telefonlarına yüklemelerine yardımcı oldu. “Kadına El Kalkamaz” mottosuyla erkek vatandaşlar da bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.