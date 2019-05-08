Jandarmadan Didim'de helikopter destekli trafik kontrolü

yıl kuruluş yıldönümü etkinlikleri ile Trafik Haftası nedeniyle Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol faaliyetine helikopter eşlik ederek havadan trafik kontrolü yapıldı.

Trafik timlerince yol kontrolünde ki sürücülere Jandarma armalı oto kokuları, trafik kuralları temalı broşürler dağıtıldı. Selçuk Özsoy İlköğretim Okulunda, okul velilerinin de katılımı ile öğrencilere örnek bir trafik kazası temsili sergilendi. Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından trafik haftası hakkında konuşma yapıldı. Kompozisyon ve şiirler okunan etkinlikte, dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi.

Ayrıca, okul öğrencileri ve aileleri trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet ile trafiğe katılarak “Trafikte biz de varız” projesi hayata geçirildi.