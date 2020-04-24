İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan doğum günü sürprizi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Yenipazar Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda doğum günü olan Sena Yağmur’a sürpriz yaptı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Yenipazar Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum günü olan Sena Yağmur'a sürpriz yaptı.


Komutanlık, Yenipazar ilçesişne bağlı Paşaköy Mahallesi'nde oturan Sena Yağmur'un doğum gününü kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum gününü kutlayan İlçe Jandarma Komutanlığı, Yağmur'a Türk Bayrağı hediye etti ve pasta kestiler. Minik Sena, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.