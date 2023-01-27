İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan “dolandırıcı ve hırsızlık” eğitimi

Aydın’ın Söke ve İncirliova ilçelerinde jandarma, son dönemlerde artan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği eğitimler ile vatandaşları bilgilendirildi.

Aydın'ın Söke ve İncirliova ilçelerinde jandarma, son dönemlerde artan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği eğitimler ile vatandaşları bilgilendirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke ve İncirliova ilçesinde düzenlenen eğitimlerde 68 vatandaş son dönemlerde meydana gelen dolandırıcılık ve hırsızlık olayları, icra edilen devriye faaliyetlerinde suçüstü yapılabilmesi için vatandaşlara düşen görevler, meydana gelen olaylarda suçüstü yakalanan ve önümüzdeki dönemlerde meydana gelebilecek hırsızlık, dolandırıcılık olayları konularında tedbirli olmaları konusunda uyarılarak bilgilendirildi.

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