Jandarma'dan düzensiz göç denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması (Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik) çerçevesinde 83 unsur ve 241 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyette 6 bin 692 şahıs sorgusu yapıldı. 286 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, 53 metruk bina kontrol edildi. 198 umuma açık yer kontrol edilerek 2 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.