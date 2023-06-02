Jandarmadan endemik bitki nöbeti

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde yer alan endemik türlerden tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 244 bin 315 TL olurken, jandarma ekipleri de endemik bitkilerin korunması için kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Dünyada sadece Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan endemik bir bitki türü olan “Tüylü Çan Çiçeği” için harekete geçen jandarma ekipleri kontrollerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, sadece Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası ve Söke ilçesi Doğanbey Eski Rum Köyü'nde yetişen ve nesli tehlike altında endemik türlerden Tüylü Çan Çiçeği bitkisinin yetiştiği bölgeleri kontrol etti. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince Tüylü Çan Çiçeği bitkisinin koparılması ya da zarar verilmesi halinde 244 bin 315 TL para cezası uygulanıyor. Konu hakkında farkındalık oluşturmak, biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara da Çevre Kanunu çerçevesinde bilgilendirme yapılmış ve bölgede bulunan devlet avlağı ile sit alanlarında denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.