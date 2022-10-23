Jandarmadan farkındalık eğitimi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geniş çaplı farkındalık etkinliği düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplam bin 390 öğrenciye eğitim verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen etkinliklerde emniyet kemeri kullanımından aile içi şiddete kadar çok sayıda faaliyet bir arada yürütüldü. Geniş çaplı Farkındalık Eğitimi ile ilgili yapılan açıklamada “Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi ve Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli Kampüsü'nde ilçe kaymakamı ve protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı bilgilendirme faaliyetinde Trafik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca emniyet kemeri simülasyon aracı üzerinde, 12 kilometre hızla giden bir aracın devrilmesi sonucunda yaşanan kazada emniyet kemerinin önemi, Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği personelince Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik, KADES Uygulamasının Tanıtılması ve Kadına El Kalkamaz konularında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı Personeli tarafından da Çevre, Doğa Bilincinin Aşılanması, Hayvan Sevgisi, Atıkların Geri Dönüşümle Kazanılması konularında bilgilendirmeler yapılmıştır. İcra edilen faaliyete bin 390 öğrenci katılmış olup, bilgilendirilen konular ile ilgili hazırlanan broşürler dağıtılmıştır” denildi.