Jandarmadan 'Kabe örtüsü' operasyonu: 4 gözaltı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen el dokuması, altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan planlı çalışma sonucunda Kuşadası-Söke Karayolu'nda yapılan operasyonda önceden tespit edilen bir otomobil durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında tarihi olabileceği değerlendirilen eserler bulundu. Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanlarının yaptığı incelemede ele geçirilen eserlerin 18. yüzyıla ait el dokuması altın işlemeli 19 parça Kabe örtüsü olduğu tespit edildi. Araçta bulunan S.A., Ö.E., A.Ç. ve H.Y. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.