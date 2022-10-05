Jandarma'dan Nazilli'de Çevre Günü etkinliği

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile HAYTAP ekibi ortak çalışma yürüterek özel bir okulda etkinlik düzenledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile HAYTAP işbirliğinde özel bir okulda çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılamak için etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Astsubay Nevin Saygılı ile HAYTAP Nazilli temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu sunum yaparak, çevre koruma ve hayvanlara ilkyardım hakkında çocukların eğlenerek öğrenmesine aracılık yaptı. Etkinlikte çocuklara doğada yaşadıkları canlılara nasıl davranacakları, canlılarla ilgili son çıkan koruma kanunları ve çalışmalar anlatıldı.

“Sokak hayvanı sorunu yok, sokak hayvanının sorunu var”

HAYTAP Nazilli Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama biz korumama günü olarak adlandırıyoruz. Bugün burada, maalesef toplumumuzda çoğalan hayvan popülasyonundan kaynaklı çalışmalarımızdan bahsettik. Bugünkü etkinlik bizim için çok kıymetli, bu sayede çocuklarımıza eriştik, onlar bizim geleceğimizdir. Jandarmamızın Çevre Koruma programı etkinliğinde ‘HAYDİ' birimiyle birlikte ortak bir program gerçekleştirdik. Sokakta yaşamak onların tercihi değil, sokak hayvanı sorunu yok, sokak hayvanının sorunu var. Bu konuda yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Kısırlaştırılarak çoğalmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Sokakta yaşayan hayvanlarında yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız” dedi.

“Onlar da bizden biri”

Sokaktaki hayvanlarında bizden biri olduğunu unutmamamız gerektiğini ifade eden özel okulun Akademik Lideri Başkanı Ekin Ekinciler, “Bugünkü etkinliğin organizasyonunda ben de rol aldım. Hayvanları korumak benim için çok önemli aynı zamanda ben de evde hayvan besliyorum. Sokakta aç, yardıma muhtaç ve yaralı bir hayvan gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Bugünkü etkinlik sayesinde yardıma muhtaç, yaralı bir hayvan görürsem nereyi arayacağımı öğrendim. Onların da bir canı olduğunu ve bizden biri olduğu unutmadan yardım etmeliyiz. Bize bu bilgileri verdikleri için Jandarma Çevre Koruma ekibi ve HAYTAP ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.