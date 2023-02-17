Jandarmadan Nazilli'de ‘torbacı' operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Nazilli ilçesindeki L.Ç. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında şüpheli L.Ç. yakalanırken, araçta yapılan aramada 18 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 2 adet bong aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 500 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.