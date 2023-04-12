Jandarmadan öğrencilere ‘güvenli internet kullanımı' bilgilendirmesi

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından lise öğrencilerine Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesi Yavuz Selim Anadolu Lisesi'nde bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumda 210 öğrenci ve 9 eğitici personele yönelik Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Parola Güvenliği, Oltalama ve Dijital Okur Yazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.