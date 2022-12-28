Jandarmadan öğrencilere okul servisi eğitimi

Aydın'ın Efeler, Kuyucak, Karacasu, Germencik ilçelerinde jandarma ekipleri öğrencilere, okul servisi kullanımı eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yönelik eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler, Kuyucak, Karacasu, Germencik ilçelerinde öğrenciler ile bir araya geldi. Kuyucak Azizabat İlkokulu'nda, Efeler Baltaköy ve Eğrikavak İlkokulu'nda, Karacasu Ataköy ve Geyre İlkokulu'nda, Germencik Dağyeni İlkokulunda toplam 182 öğrenci, 3 öğretmen ile 9 okul servis şoförüne eğitim verildi. Eğitimlerde öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, inme binme ve araç içerisinde hareket tarzları, yayaların uyması gereken kurallar ile ilgili bilgiler verildi. Bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, ayrıca okul servis araçları kontrol edildi.