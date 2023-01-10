Jandarmadan öğrencilere “suçtan korunma” eğitimi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerince 135 öğrenciye “suçtan korunma” eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca “Jandarma Görevde Çocuklarımız Güvende” faaliyeti çerçevesinde verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla Bozdoğan ilçesi Kemer HES İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere eğitim verildi. Gerçekleştiren etkinlikte 135 öğrenciye güvenli internet kullanımı, suçtan korunma, kişisel güvenlik, çevre ve doğa sevgisi, geri dönüşüm konularında eğitim verildi. Ayrıca bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde çocuklara “TİM Jandarma” çizgi filmi izlettirilirken, faaliyet sonunda Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı.