Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Aydın'ın Kuşadası ve Buharkent ilçelerinde öğrencileri ziyaret eden jandarma ekipleri, gençlerde trafik bilinci oluşturulması amacıyla trafik eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Ayçil Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesi ve Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Selim Eren İlköğretim Okulu 3-6 yaş grubu anasınıfı ile Buharkent ilçesi Savcılı Mahallesi'nde bulunan Savcılı İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Öğrencilere sunum yapılarak trafik kuralları dersi verilirken, yaya kuralları anlatılarak, servis araçlarının kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı. Gençlerde ve çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine çeşitli kırtasiye malzemeleri ve trafik kurallarını öğretir temalı boyama kitapları hediye edildi.

Eğitimin verildiği okullara öğrenci taşıyan servis araçlarında gerekli kontroller yapılarak, tespit edilen hata ve eksiklikler de giderildi. Benzer faaliyetlerin jandarma sorumluluk bölgesindeki diğer okullarda da devam edecek. Ayrıca Aydın İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği için sosyal sorumluluk faaliyetleri ile emniyet ve asayişin sağlanması konusunda çalışmalara aralıksız devam edileceği öğrenildi.