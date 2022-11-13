Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Aydın'ın İncirliova ve Kuyucak ilçelerinde öğrencilere İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün öğrencilere yönelik trafik eğitimi çalışmaları sürüyor. Ekipler son olarak Sınırteke İlköğretim ve Ortaokulu ile Kuyucak ilçesi Yamalak Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Trafik ekipleri, okullarda eğitim gören toplam 67 öğrenciye; trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma ve emniyet kemeri gibi trafik kuralları konularında eğitim verdi. Eğitim sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümününde de öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.