Jandarmadan öğrencilerle sevgi ve farkındalık çemberi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenciler ile birlikte sevgi ve farkındalık çemberi oluşturarak, öğrencilere çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisi eğitim verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Karacasu ilçesi Yaykın İlköğretim ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ile bir araya gelen jandarma ekipleri, sevgi ve farkındalık çemberi oluşturdu. Yapılan etkinlikte öğrencilere Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik, Çevre Bilinci, Doğa ve Hayvan Sevgisi ile Trafik konularında bilgilendirme eğitimleri verildi. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan jandarma ekipleri, etkinlik sonunda çocuklara hediyeler dağıttı.