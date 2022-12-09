Jandarmadan silah kaçakçısına baskın

Aydın'ın Germencik ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi, jandarma tarafından düzenlemen operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçısına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinde jandarma, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, aramada 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet pompalı ruhsatsız av tüfeği, 400 gram barut ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.