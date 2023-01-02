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Jandarma'dan Söke'de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan ve kullanan şahısları yakaladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan ve kullanan şahısları yakaladı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ağaçlı, Bağarası ve Karacahayıt Mahallelerinde devriye esnasında M.T, U.Ç, M.C.M, T.Ö. isimli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. U.Ç., M.C.M, T.Ö isimli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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