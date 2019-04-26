Jandarmadan Söke'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 adet kaçak silah ve 306 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliği için emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik yaptığı çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Jandarma asayiş timlerinin uyuşturucu madde, kaçak kenevir ekimi, silah kaçakçılığı ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik yaptığı istihbari çalışma neticesinde, M.İ. isimli şüphelinin Söke ilçesi Granta mevkiinde kaçak kenevir bitkisi ektiği ve evinde de kaçak silah olduğu duyumu alındı.

Şüpheli M.İ., yapılan operasyon ile evinde yakalandı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada kurusıkıdan bozma olduğu değerlendirilen 11 adet kaçak tabanca, 30 adet tabanca fişeği ile Granta mevkiinde yapılan aramada ise 306 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.